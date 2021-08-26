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Сброс воды на Иркутской ГЭС увеличат из-за высокого уровня Байкала

В связи с увеличением пропуска воды на ГЭС вновь возникает риск повышения уровня воды в реке Ангаре

ИРКУТСК, 26 августа. /ТАСС/. Росводресурсы решили увеличить сброс воды на Иркутской ГЭС в связи с повышенным притоком в озеро Байкал и стабилизацией гидрологической обстановки на реках Иркут и Ангара. Об этом сообщила пресс-служба иркутской мэрии.

"Уровень сброса воды через Ангару планируется увеличить. Такое решение было принято Енисейским бассейновым водным управлением Росводресурсов. Изменение режима работы [Иркутского] гидроузла связано со стабилизацией гидрологической обстановки и снижением уровня воды на реках Иркут и Ангара", - говорится в сообщении.

С вечера 26 августа сбросной расход составит 3 150 куб. м в секунду, утром 27 августа его поднимут до 3 300 куб. м в секунду. Информацию ТАСС подтвердили в пресс-службе компании "Евросибэнерго-гидрогенерация" (управляет Ангаро-Енисейским каскадом ГЭС, контролируется компанией En+ Group).

В связи с увеличением пропуска воды на ГЭС вновь возникает риск повышения уровня воды в реке Ангаре в Иркутске. Экипажи аварийно-спасательной службы города проводят мониторинг обстановки, объезд акватории нижнего бьефа.

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