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В Гидрометцентре рассказали, когда в Центральную Россию придет бабье лето

Периоды бабьего лета будут в центре европейской части России в сентябре, заявил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Периоды бабьего лета обязательно будут в центре европейской части России в сентябре. Синоптики предупредят об этом за 2-4 дня, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В сентябре в центре европейской России ожидаются периоды бабьего лета", - сообщил он на онлайн-конференции в Москве. По словам Вильфанда, в настоящее время не существует методов долгосрочного прогнозирования периодов бабьего лета. Гидрометцентр России предупредит о наступлении такой поры за 2-4 дня.

Однако метеоролог напомнил, что бабье лето - это теплый период после холодной и дождливой погоды. "Прежде придется поежиться", - предупредил Вильфанд.

Теги
РоссияВильфанд, Роман Менделевич
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