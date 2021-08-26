В Гидрометцентре рассказали, когда в Центральную Россию придет бабье лето

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Периоды бабьего лета обязательно будут в центре европейской части России в сентябре. Синоптики предупредят об этом за 2-4 дня, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В сентябре в центре европейской России ожидаются периоды бабьего лета", - сообщил он на онлайн-конференции в Москве. По словам Вильфанда, в настоящее время не существует методов долгосрочного прогнозирования периодов бабьего лета. Гидрометцентр России предупредит о наступлении такой поры за 2-4 дня.

Однако метеоролог напомнил, что бабье лето - это теплый период после холодной и дождливой погоды. "Прежде придется поежиться", - предупредил Вильфанд.