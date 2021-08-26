Единый диспетчерский центр появится в метрополитене Петербурга к 2026 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Единый диспетчерский центр, который появится в метрополитене Петербурга, планируют разместить в новом комплексе на станции метро "Фрунзенская" после ее реконструкции, он позволит более оперативно принимать решения в экстренных ситуациях, поскольку работа диспетчеров будет лучше скоординирована. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Смольного.

"Единый диспетчерский центр планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году. За это время на "Фрунзенской" проведут реконструкцию вестибюля и наклонного хода, установят четыре эскалатора вместо трех, а также построят новый пятиэтажный комплекс с двумя подземными ярусами. На верхних этажах разместится Единый диспетчерский центр, на нижних ярусах и этажах - вестибюль, машинный зал и технические помещения станции. Высота нового комплекса не превысит 28 метров, здание не будет выделяться из окружающей застройки Московского проспекта", -говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что на данный момент в метрополитене Петербурга контроль за движением поездов ведется из управления метрополитена. За работу каждой линии отвечают от одного до трех диспетчеров движения и три диспетчера инфраструктуры. После появления Единого диспетчерского центра операторам будет проще принимать своевременные решения в экстренных ситуациях, поскольку все специалисты соберутся в едином пространстве, их работа будет полностью скоординирована.