Колокольцев наградил полицейских, спасших застрявших в тайге туристов

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Глава МВД Владимир Колокольцев наградил ведомственными медалями полицейских, которые нашли на Енисее и эвакуировали группу туристов, у которых сломалась моторная лодка и кончались продукты. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Решением министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева за грамотные и решительные действия в экстремальной обстановке, мужество и отвагу отличившиеся полицейские - майор полиции Инна Думлер, капитан полиции Антон Шваб, прапорщик полиции Владимир Корякин и старший сержант внутренней службы Роман Верховецкий - удостоены медалей МВД России "За смелость во имя спасения", - сказала Волк.

Полицейские патрулировали на катере акваторию Енисея, когда в 70 километрах от города Игарка заметили на берегу группу туристов, которые просили о помощи. Оказалось, что 12 человек шли по водной экскурсии на плато Путорана, но у них сломался двигатель моторной лодки. Туристы застряли вдали от поселений при плохой погоде и маленьком запасе еды. Кроме того, неподалеку были следы крупных животных. Два дня им не удавалось вызвать помощь из-за проблем со связью.

Полицейские доставили туристов в Игарку, медпомощь никому не понадобилась.