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Гидрометцентр сообщил, что бархатный сезон на курортах РФ продлится примерно до 10 октября

В ближайшую неделю температура воздуха и воды на российских курортах будет высокой

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Бархатный сезон на российских курортах начнется в сентябре и будет продолжаться до первой декады октября включительно. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Бархатный сезон в сентябре прогнозируется. Будет настоящий бархатный сезон, но не такой продолжительный, как в прошлом году. В прошлом году бархатный сезон длился почти до конца октября. <…> В этом году, по предварительным расчетам, сезон отдыха продлится до первой декады октября, включая первую декаду", - сообщил он на онлайн-конференции в Москве.

По словам Вильфанда, в ближайшую неделю температура воздуха и воды на российских курортах будет высокой.

"Отклонение от нормы в ближайшую неделю примерно на 2-4, а в самом конце месяца - даже на 5 градусов выше нормы. <…> Сейчас температурный фон 25-30 градусов", - отметил метеоролог.

Теги
РоссияВильфанд, Роман Менделевич
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