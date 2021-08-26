В ВОЗ сообщили, что третья волна пандемии вышла в Африке на плато

ПРЕТОРИЯ, 26 августа. /ТАСС/. Третья по счету волна пандемии коронавируса в Африке вышла на плато, хотя количество новых случаев заболевания COVID-19 остается высоким. Об этом заявила в четверг глава африканского представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Матшидисо Моэти на брифинге, посвященном ситуации с коронавирусом в Африке.

"В африканских странах за минувшую неделю было зарегистрировано почти 280 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, - подчеркнула она в выступлении, которое транслировалось на портале ВОЗ. - Третья волна, похоже, стабилизировалась, но на высоком уровне". По словам Моэти, в 24 странах Африки наблюдается активное распространение коронавируса. "В Ботсване и Эфиопии и еще в шести государствах происходит увеличение смертности от COVID-19", - сообщила она, заметив, что на текущий день на континенте зарегистрировано почти 7,6 млн инфицированных коронавирусом, число смертей составляет 191 тыс.

Моэти заявила, что вакцинация населения от коронавируса в странах Африки идет хорошими темпами. "Я рада, что на минувшей неделе было введено 13 млн доз вакцины, или в три раза больше, чем за предыдущие семь дней, - сообщила глава представительства ВОЗ. - Мы продолжаем надеяться, что к концу сентября будет вакцинировано 10% населения Африки". Она отметила, что в ближайший месяц в африканские страны прибудут 117 млн доз вакцины. По ее словам, значительная часть вакцины от COVID-19 получена в виде пожертвований через механизм COVAX.