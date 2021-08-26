В Петербурге начали отправлять на штрафстоянку машины за неправильную парковку во дворах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Сотрудники Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) в Петербурге впервые отправили на штрафстоянку автомобили за нарушение правил парковки во дворе. Машины автовладельцев были эвакуированы за парковку на газоне и перекрытие подъезда к мусорной площадке, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

"Специалисты Государственной административно-технической инспекции провели в Кировском районе плановый рейд по выявлению нарушений парковки транспорта во дворах. Впервые были изъяты 2 автомобиля: один стоял на газоне, другой мешал вывозу мусора с контейнерной площадки. Машины отправлены на штрафстоянку", - рассказали в пресс-службе.

По итогам рейда нарушителям - владельцам транспортных средств будут направлены постановления о привлечении к административной ответственности. Штраф составляет для граждан 3-5 тыс. рублей, для юридических лиц - 150-500 тыс. рублей. Первые штрафы за нарушение правил парковки во дворах без эвакуации автомобиля начали выписывать в июле 2021 года.

Ежедневный мониторинг парковки во дворах сотрудники ГАТИ начали в июне этого года. Маршруты формируются на основании данных, которые поступают от горожан через специальный сервис на сайте административно-технической инспекции. В случае, если граждане заметили в своем дворе машину, находящуюся на газоне, спортивной, детской площадке или перегораживающую проезд, пешеходную дорожку и т.д., они могут сфотографировать нарушение и пожаловаться на него в ГАТИ.

Все нарушения фиксируются в автоматическом режиме с помощью программно-аппаратного комплекса, установленного в автомобиле ГАТИ. Ранее сообщалось, что осенью парк дежурных автомобилей будет расширен до 18 машин, что позволит вести мониторинг нарушения парковки во всех районах города в течение дня.

В конце июня вступили в силу изменения в Закон Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", которые систематизировали административную ответственность за хаотичное размещение транспортных средств во дворах. Полномочия по составлению административных протоколов за неправильную парковку на внутриквартальных территориях были переданы ГАТИ. Контроль за соблюдением правил стоянки машин на улицах города получил Комитету по транспорту.