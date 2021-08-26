Сентябрь в Москве ожидается неоднородным по погоде

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Сентябрь в российской столице, по предварительным расчетам синоптиков, будет неоднородным: периоды потепления будут чередоваться с похолоданием, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в четверг.

"По предварительным расчетам, сентябрь ожидается около нормы и неоднородный, то есть будут периоды и потепления, и похолодания", - сообщил он на онлайн-конференции в Москве.

Ранее Вильфанд сообщил, что периоды бабьего лета обязательно будут в центре европейской части России в сентябре. Синоптики предупредят об этом за два-четыре дня.