{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сентябрь в Москве ожидается неоднородным по погоде

По предварительным расчетам синоптиков, осень наступит с погодными условиями около нормы
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Сентябрь в российской столице, по предварительным расчетам синоптиков, будет неоднородным: периоды потепления будут чередоваться с похолоданием, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в четверг.

"По предварительным расчетам, сентябрь ожидается около нормы и неоднородный, то есть будут периоды и потепления, и похолодания", - сообщил он на онлайн-конференции в Москве.

Ранее Вильфанд сообщил, что периоды бабьего лета обязательно будут в центре европейской части России в сентябре. Синоптики предупредят об этом за два-четыре дня.

Теги
Россия
Рекультивация крупнейших свалок Омска обойдется в сумму порядка 3,6 млрд рублей
Свалки будут рекультивировать за счет средств федерального бюджета
Читать полностью