Суд отклонил иск Кашпировского о защите чести и достоинства к Первому каналу

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Останкинский суд Москвы отклонил иск экстрасенса Анатолия Кашпировского о защите чести и достоинства к Первому каналу и телепередаче "Вечерний Ургант", где он был изображен в виде человека-кота. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд отказал в исковых требованиях Кашпировского к Первому каналу и передаче "Вечерний Ургант" в полном объеме", - сказала представитель суда.

В своем исковом заявлении Кашпировский требовал удалить фото с изображением его в виде кота и запретить СМИ его дальнейшее распространение. Также он хотел взыскать 500 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда и 80 тысяч рублей для компенсации судебных издержек.

Кашпировский подавал иск к шоу "Вечерний Ургант" в 2018 году. Истец утверждал, что не давал каналу разрешения на использование своей фотографии в данной передаче. Суд тогда также иск отклонил.

Осенью 2019 года Московский городской суд частично удовлетворил иск Анатолия Кашпировского о защите деловой репутации к телеканалу ТВЦ и журналисту Александру Невзорову, обязав телеканал опровергнуть сведения, содержащиеся в фильме "90-е. Чумак против Кашпировского". С телеканала и Невзорова были взысканы по 10 тыс. рублей .