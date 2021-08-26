Работы по дорожному нацпроекту на 2021 год в КБР завершат в сентябре

НАЛЬЧИК, 26 августа. /ТАСС/. Работы по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", запланированные в Кабардино-Балкарии (КБР) на 2021 год, будут завершены в сентябре. Об этом сообщил в четверг глава региона Казбек Коков в ходе заседания президиума правкомиссии по региональному развитию в РФ.

"В текущем году в республике запланированы работы по 116 объектам дорожного строительства, обеспечена стопроцентная контрактация. Общий объем финансирования составил более 1,7 млрд руб., из которых 1,3 млрд - средства республиканского и местного бюджетов. Работы уже завершены на 102 объектах, в нормативное состояние приведено 92 км автодорог (80% от плана), освоено порядка 85% выделенных средств (1,5 млрд руб.), все работы будут завершены уже в сентябре", - цитирует Кокова пресс-служба главы и правительства КБР.

Отмечается, что дополнительно выделенные КБР в конце июня из резервного фонда правительства РФ 200 млн руб. позволят до конца года отремонтировать еще 16 км дорог. Из бюджета республики на реализацию нацпроекта также выделено свыше 285 млн руб. "Масштаб инвестиций в дорожное строительство Кабардино-Балкарии в 2021 году колоссальный. В нормативное состояние планируем привести 160 километров дорог. Республика готова к реализации и более масштабных задач в сфере дорожного строительства", - заверил Коков.

Заседание президиума было посвящено вопросам дорожного строительства и ввода жилья. В рамках национальных проектов "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и "Жилье и городская среда". В пресс-службе отметили, что Марат Хуснуллин выразил одобрение и благодарность за проделанную работу и хорошие темпы реализации мероприятий по данным направлениям в адрес Кабардино-Балкарии.