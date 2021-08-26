Мишустин поручил Минстрою и Хуснуллину проработать продление программы "Архитекторы.рф"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал инициативу продления программы профессионального развития для градостроителей "Архитекторы.рф" и поручил Минстрою и вице-премьеру Марату Хуснуллину проработать этот вопрос.

Председатель правительства отметил, что в четверг пообщался с выпускниками программы. "Это талантливые ребята с абсолютно креативными идеями, отличным образованием. Мы с ними обсуждали эту программу, они считают, что ее надо обязательно продлить на ближайшие три года. В принципе, мы обсуждали, что я должен давать такое поручение, но мне кажется, мы должны принять решение здесь и сейчас", - сказал Мишустин на пленарной сессии форума "Среда для жизни: город и вода".

"Это замечательная программа, абсолютно поддерживаю ее продление. Дам поручение вице-премьеру Марату Хуснуллину и Минстрою проработать данный вопрос", - пообещал председатель правительства.

Он также пожелал удачи будущим участникам программы и выразил уверенность, что они будут очень востребованы в РФ.

"Важно создать новую среду в российских городах, - указал Мишустин. - Мы делаем это для каждого, в первую очередь для наших детишек, для нашей страны в целом. Нужно работать сообща, нужно прислушаться к людям и воплотить мечту в реальность. Нашим архитекторам, строителям по силам реализовать самые дерзкие и интересные проекты для улучшения качества жизни людей".

О программе "Архитекторы.рф"

Бесплатная образовательная программа профессионального развития "Архитекторы.рф" реализуется ДОМ.РФ в партнерстве с институтом "Стрелка" по поручению президента Владимира Путина и при поддержке правительства и Минстроя. Ее цель - подготовить квалифицированных специалистов для формирования в России комфортной городской среды. Первый набор состоялся в 2018 году.

За время проведения программу прошли 202 финалиста из 63 регионов РФ. Более 50 выпускников первых двух потоков уже работают в органах государственной власти, местного самоуправления, а также в центрах компетенций. Некоторые из них были назначены на должности главных архитекторов в регионах или получили работу в департаментах, отвечающих за качество городской среды.