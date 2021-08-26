Режим повышенной готовности в связи с пандемией продлен в Вологодской до октября

ВОЛОГДА, 26 августа. /ТАСС/. Власти Вологодской области продлили действие режима повышенной готовности в связи с пандемией до 30 сентября этого года. Ситуация остается сложной, хотя регион и вышел на плато по заболеваемости COVID-19, сообщил губернатор Олег Кувшинников.

"Ситуация эпидемическая до сих пор сложная, хотя мы и вышли на плато. Пандемия продолжается, ежедневно мы находимся под риском заражения, поэтому режим повышенной готовности продлевается до 30 сентября 2021 года. Надеюсь, что в дальнейшем ситуация не только стабилизируется, но и начнет улучшаться. Тогда мы сможем продолжить дальнейшее возвращение к нормальной жизни", - сказал глава региона на заседании регионального оперштаба.

Как проинформировал руководитель региона, ситуация с заболеваемостью ковидом стабилизировалась, что позволило снять ряд ограничений. Коэффициент распространения инфекции держится на уровне единицы. На данный момент госпитализировано 1 013 человек с коронавирусом, из них 123 переносят инфекцию в тяжелой форме - это минимальные показатели с конца июня.

На 26 августа в области выявлено 60 659 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 227 человек. Выздоровели 54 124 человека, умерли 1 581 человек.