Минздрав Ирака разрешил вакцинировать от коронавируса беременных женщин

КАИР, 26 августа. /ТАСС/. Минздрав Ирака выдал в четверг разрешение на вакцинацию беременных женщин от коронавируса. Об этом сообщил иракский телеканал Al Sumaria .

Согласно обнародованному ведомством документу, беременные женщины включены в категорию граждан, кому предписано прививаться, при условии использования вакцин на основе мРНК (Pfizer) для беременных.

Кроме того, как отмечается, в первую очередь рекомендовано вакцинироваться тем вынашивающим детей женщинам, у кого имеются хронические заболевания, анемия или ожирение. Применение препаратов допускается не ранее четвертого месяца беременности с интервалами от двух недель между дозами. В Минздраве подчеркивают, что прививки осуществляются на добровольной основе.

Кампания по вакцинации населения от COVID-19 началась в Ираке в конце марта. Власти одобрили к применению вакцины от коронавируса производства китайской фирмы Sinopharm, американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также британско-шведского производителя AstraZeneca. Кроме того, 4 марта Российский фонд прямых инвестиций объявил о регистрации иракским Минздравом вакцины "Спутник V".

Однако темпы вакцинации в Ираке значительно отстают от ожидаемых масштабов. В июле в стране практически ежедневно фиксировались антирекорды как по заболеваемости, так и по смертности. В Минздраве неоднократно предупреждали, что эпидемиологическая ситуация в Ираке чревата катастрофическими последствиями, в первую очередь из-за халатного отношения населения к болезни и мерам предосторожности.

По данным на 26 августа, в стране выявлено свыше 8 000 новых случаев заражения, что превышает показатели последних недель, уровень смертности от осложнений составляет 70-80 человек ежедневно.