Школы РФ проведут классные часы, посвященные Всероссийской переписи населения

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Классные часы, посвященные Всероссийской переписи населения, пройдут в школах РФ. Росстат рекомендует школам провести эти уроки в начале октября, сообщил глава ведомства Павел Малков на совещании у первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова по вопросам проведения Всероссийской переписи населения.

"Для Минпросвещения РФ Росстат разработал три комплекта материалов уроков (классных часов), посвященных проведению переписи. Они адаптированы для учащихся 1-4-х, 5-8-х и 9-11-х классов. Сценарий материалов с инструкцией для педагогов уже согласован министерством. Уроки будут включать практические задания в игровой форме, учебно-познавательный фильм-видеоролик и мультфильм. Желательно организовать такие классные часы в начале октября 2021 года", - сказал глава Росстата.

По его словам, взаимодействие было также налажено с Минобрнауки - на 16 августа региональные органы госстатистики заключили договор с вузами о привлечении более 36 тыс. студентов, в том числе для прохождения практики. "Это более половины от планируемого количества студентов-переписчиков к октябрю 2021 года", - уточнили в Росстате.

Набор волонтеров также проводится совместно с Росмолодежью, Роспатриотцентром и региональными органами власти через программу "Волонтер переписи". "К участию в переписи планируется привлечь 25 тыс. добровольцев, которых обеспечат жилетами и средствами индивидуальной защиты. Каждый получит удостоверение - бланки документов уже изготовлены и доставлены во все территориальные органы Росстата", - указано в сообщении.

Совместно с министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Росстат также продолжает тестирование опции самостоятельного прохождения переписи на портале госуслуг. Как сообщил замминистра Минцифры РФ Олег Качанов, сейчас уже подготовлен формат электронного переписного листа, удобный для заполнения, как в браузере, так и на мобильном устройстве. До конца сентября все работы по подготовке самостоятельной онлайн-переписи будут завершены, сказал Качанов в рамках совещания у председателя правительства РФ.

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, которым установлены новые сроки проведения мероприятия - с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Ранее планировалось провести перепись с 1 по 31 октября. Перепись населения на отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми в основные сроки будет затруднено, продлится до 20 декабря.