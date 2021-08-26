Проценко призвал распространить опыт Москвы с ЕМИАС на другие города России

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко считает необходимым распространить опыт Москвы с Единой медицинской информационно-аналитической системой (ЕМИАС) на другие города страны.

"КТ, ремонты и даже строительство новых поликлиник для моногородов ничего не даст, если мы не поменяем ментальность врачей, не начнем заниматься командообразованием в клиниках и поликлиниках. <…> Я уверен, что цифровизация - это один из мощнейших инструментов, который рушит барьер между властью, между врачом и пациентом, потому что система становится прозрачной. Это, кстати, реализовано в системе ЕМИАС в поликлиниках Москвы. Что нам мешает это транслировать?" - поинтересовался Проценко в ходе V Форума городов высокого научного и технологического потенциала.

Он также предложил распространить в регионы стандарты московской поликлиники, а также начать обучать специалистов, чтобы они больше стали общаться с пациентами, как с равными.

"Территория России настолько гетерогенная, настолько разная, что один закон на всех мы сделать не сможем. Нам нужны конкретные решения для регионов и для конкретных вопросов", - убежден врач.

Сейчас ЕМИАС внедрена во всех амбулаторно-поликлинических учреждениях российской столицы и большей части стационаров. Также она доступна бригадам скорой и неотложной помощи. Проектом по инфраструктурному переоснащению стационаров столицы и их интеграции с ЕМИАС занимаются комплекс социального развития Москвы и столичный Департамент информационных технологий.