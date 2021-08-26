Региональный материнский капитал увеличат в 2021 году в Белгородской области на 20%

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Региональный материнский капитал, который выплачивают в Белгородской области при рождении третьего и последующего детей, увеличат в 2021 году на 20% - до 82 152 рублей. Об этом в четверг сообщила пресс-служба областной думы.

"Региональный маткапитал подрастет с 68 460 до 82 152 рублей: приняты изменения в социальный кодекс. Индексация произойдет с 1 октября 2021 года", - говорится в сообщении.

Региональный материнский капитал выплачивают в Белгородской области с 2011 года. Право на соответствующую выплату имеют женщины, зарегистрированные по месту жительства в области, после рождения третьего и последующего детей.

В целом после принятых изменений в социальный кодекс региона увеличение соцвыплат коснется почти 200 тыс. жителей Белгородской области - семей с детьми, пожилых жителей и инвалидов, участников Великой Отечественной войны и боевых действий.

"Важное изменение ждет родившихся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года. Теперь всем детям войны, проживающим в Белгородской области, положена ежемесячная выплата", - добавили в пресс-службе.