Екатерина Васильева постриглась в монахини

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Народная артистка РСФСР, актриса Екатерина Васильева приняла монашеский постриг, о котором она много лет мечтала, сообщил ТАСС ее сын, настоятель московского храма святителя Николая на Трех Горах протоиерей Димитрий (Рощин).

"Да, могу подтвердить, это была ее многолетняя мечта", - сказал отец Димитрий.

О постриге артистки также сообщил в своем Telegram-канале председатель синодального отдела Русской православной церкви по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Ранее с принятием монашества Васильеву в Telegram поздравила актриса Мария Шукшина.

При постриге Васильева приняла монашеское имя Василиса. Обряд прошел в Троице-Одигитриевском ставропигиальном женском монастыре Зосимова Пустынь в Новой Москве.

Екатерина Васильева родилась 15 августа 1945 года в Москве. В 1967 году окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии (ныне Всероссийский государственный институт кинематографии им. С. А. Герасимова). Выпускница мастерской народного артиста СССР Владимира Белокурова. После окончания института Васильева была принята в труппу Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой, где служила до 1970 года. В 1970-1974 годах - актриса Московского театра "Современник", в 1974-1987 годах работала в Московском художественном академическом театре СССР им. М. Горького, в 1981-1988 годах также сотрудничала с Московским драматическим театром "Сфера".

Среди наиболее известных картин с участием Васильевой - "Бумбараш" (1971 год), "Соломенная шляпка" (1974 год), "Обыкновенное чудо" (1978 год), "Экипаж" (1979 год), "Чародеи" (1982 год). В 1986 году Васильевой было присвоено звание народной артистки РСФСР. В 2010 году актриса награждена орденом Почета. Лауреат театральной премии "Хрустальная Турандот" в номинации "Лучшая женская роль", обладательница приза кинофестиваля "Созвездие" за лучшую женскую роль в фильме "Приходи на меня посмотреть".