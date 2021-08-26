Глава Калининграда рассказал о переносе портовых мощностей из города в ближайшие 20-30 лет

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 августа. /ТАСС/. Глава Калининградской области Антон Алиханов считает, что портовые мощности Калининграда необходимо будет перенести из города в ближайшие 20-30 лет. Такое мнение он выразил в четверг на форуме "Среда для жизни", проходящем в Нижнем Новгороде.

Алиханов отметил, что ранее прибрежную зону активно использовали в том числе для нужд промышленности и транспорта, зона застраивалась в основном нежилыми постройками.

"Сейчас мы приходим к другой совершенно концепции, такого редевелопмента. В перспективе 20-30 лет надо будет думать о выносе портовых мощностей из города по примеру Гамбурга, идти тем же путем", - сказал Алиханов.

Он отметил, что при редевелопменте сотрудничество с бизнесом открывает дополнительные возможности для так называемой капитализации города. "Чтобы он стал более интересным, более привлекательным и в хорошем смысле более дорогим", - заключил губернатор.

"Среда для жизни" - всероссийский форум о жилье и городской среде, площадка для обмена опытом между представителями власти, горожанами, девелоперами, российскими и международными архитекторами, специалистами в области городской среды.

V юбилейный форум проходит 25-26 августа в Нижнем Новгороде, в период празднования 800-летия города. Главная тема этого года "Город и вода".