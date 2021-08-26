ВЦИОМ: большинство россиян хотят, чтобы их работа приносила пользу обществу

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Абсолютное большинство (93%) участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) убеждены, что их работа приносит пользу обществу, порядка 88% респондентов считают этот критерий важным.

"Абсолютное большинство работающих россиян (93%) убеждены, что их работа приносит пользу обществу, 5% так не считают. Для подавляющего большинства (88%) это важно, 10% не испытывают в этом потребности", - говорится в материалах опроса ВЦИОМ, опубликованных в четверг на сайте центра.

Подавляющее большинство опрошенных россиян (81%) заявили о том, что готовы с удовольствием рассказывать о своем рабочем функционале, порядка 18% предпочли либо этого не делать, либо воздержаться.

Больше четверти участников опроса (28%) считают, что если их работа исчезнет, то ничего существенного не произойдет. При этом 71% респондентов не согласен с этим утверждением.

Почти три четверти россиян (71%) считают главным, чтобы работа приносила пользу самому работнику, мнение других людей они считают неважным. Не согласны с этим утверждением 27% опрошенных. Большинство участников опроса (83%) уверены, что через 10 лет их работа будет столь же полезной, как и сейчас, не уверены в этом лишь 13% опрошенных.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 10 июня. Объем выборки составил 1 600 респондентов в возрасте от 18 лет, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.