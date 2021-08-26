На создание центра художественной гимнастики в Белгороде направят более 1 млрд рублей

ТАСС, 26 августа. Власти Белгородской области, где два года назад снесли ветхое здание школы олимпийского резерва, направят более 1 млрд руб. на создание центра художественной гимнастики, сообщила в четверг пресс-служба регионального парламента.

"В расходах [бюджета Белгородской области] 2021-2023 годов запланировано строительство центра для занятий художественной гимнастикой, прыжками на батуте и спортивной акробатики в Белгороде - 1 млрд 65 млн руб.", - говорится в сообщении.

Строительство центра художественной гимнастики площадью 9 тыс. кв. метров для занятия детей профессиональным спортом в Белгороде планируют начать в 2021 году, завершение проекта намечено на 2023 год. На территории нового спортивного комплекса создадут условия для занятий художественной гимнастикой, прыжками на батуте и спортивной акробатикой, в одну смену в центре смогут заниматься до 470 человек.

В 2019 году в Белгородской области из-за неудовлетворительного технического состояния снесли здание а, созданной в 1946 году.