Минздрав связывает рост смертности из-за ковида в России с распространением дельта-штамма

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Рост смертности из-за коронавирусной инфекции, который наблюдается в России в последнее время, может быть связан с распространением дельта-штамма коронавируса, который быстро вызывает тяжелые осложнения. Об этом в четверг журналистам сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

По последним данным федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, число летальных исходов из-за коронавируса в России в августе неоднократно превышало 800 и достигало максимальных показателей за всю историю пандемии. Так, за последние сутки зарегистрировали 820 смертей из-за ковида.

"Нынешний подъем заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, который зафиксирован в июне-августе 2021 года, ассоциирован с распространением дельта-штамма. Особенностями течения заболевания при инфицировании вирусом данного штамма является его более быстрое развитие, в том числе более стремительное развитие тяжелых осложнений (в течение одного-двух дней) - тяжелых пневмоний, поражения сердца, почек и других жизненно важных органов. При инфицировании вирусом данного штамма отмечается также частое развитие тяжелых форм заболевания у людей молодого возраста. Ввиду этих факторов летальность при заболевании COVID-19, вызванном дельта-штаммом, может быть выше аналогичных показателей в предыдущий период подъема заболеваемости", - сказал он.

При этом Кузнецов отметил, что тяжелые осложнения коронавирусной инфекции существенно реже встречаются у тех, кто прошел вакцинацию.

"Важно также отметить, что среди вакцинированных граждан число случаев госпитализаций, тяжелых осложнений COVID-19 существенно ниже, чем среди невакцинированных. Минздрав России напоминает о необходимости сделать прививку, чтобы защитить себя и своих близких", - заключил он.