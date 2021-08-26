Обустройство сквера в Ельце позволит сохранить исторический облик территории

ЛИПЕЦК, 26 августа. /ТАСС/. Обустройство сквера имени Пушкина в городе Ельце Липецкой области позволит сохранить исторический облик территории. Такое мнение высказал в четверг глава администрации региона Игорь Артамонов, комментируя итоги всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, в число победителей которого вошли липецкие города Елец и Данков.

"Целью обустройства сквера имени Пушкина в Ельце является сохранение исторического облика территории", - сказал Артамонов. Он напомнил, что здесь запланирован ремонт фонтана в центральной части, создание нового игрового пространства, обустройство читальной зоны, понтонной и смотровой площадок на набережной, установка малых архитектурных форм, обновление пешеходных дорожек и освещения. В Данкове, по словам главы региона, благоустроят бульвар влюбленных на улице Мира. "Это любимое место отдыха данковчан с фонтанами и аттракционами, здесь возведут красивую арку - красную ленту, изогнутую в виде сердца, а на газоне может появиться архитектурное сооружение - слово "Любовь", рядом с которым расположатся различные зоны отдыха для горожан и туристов", - заметил Артамонов.

Он напомнил, что в прошлом году область дважды становилась победителем Всероссийского конкурса проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях, который проходит под эгидой Минстроя России. "Федеральные гранты в общей сумме 305 млн рублей получили шесть городов: Елец, Данков, Чаплыгин, Усмань, Грязи и Лебедянь", - заметил Артамонов. Он считает особенно важным тот факт, что благоустройство ведется именно в небольших городах, "которые преображаются буквально на глазах"