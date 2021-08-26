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Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса "Эпиваккорона-Н"

© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Министерство здравоохранения России выдало регистрационное удостоверение вакцине против коронавируса "Эпиваккорона-Н", разработанной центром "Вектор" Роспотребнадзора. Соответствующие данные опубликованы в четверг на сайте государственного реестра лекарственных средств Минздрава.

"Эпиваккорона-Н" - вакцина на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19. Дата государственной регистрации - 26 августа 2021 года, дата окончания действия регистрационного удостоверения - 1 января 2022 года", - говорится в записи.

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