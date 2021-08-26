Мосгордума осенью может рассмотреть законопроект о штрафах за гонки под окнами по ночам

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Мосгордума осенью готова в первоочередном порядке рассмотреть законопроект об усилении ответственности за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами, предложенный мэром Сергеем Собяниным. Об этом сообщил ТАСС в четверг председатель столичной думы Алексей Шапошников.

"Мосгордума готова в первоочередном порядке - после летнего перерыва в работе городского парламента - рассмотреть законопроект об усилении ответственности за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами. Мы знаем об этой актуальной проблеме, москвичи часто жалуются на шум за окнами в ночное время. Готовы как можно быстрее законодательно решить данную проблему, пойдя навстречу тем, кто соблюдает тишину и порядок в ночное и вечернее время, кто хочет отдыхать, набираться сил, а не быть невольным свидетелем и слушателем чьих-то развлечений", - сказал Шапошников.

Он добавил, что Мосгордума также поддерживает предложение мэра Москвы обратиться в Государственную думу, чтобы на федеральном уровне принять законопроект об усилении ответственности за нарушение тишины в ночное время. "Жители спальных районов уже устали от ночных "покатушек" и "концертов", которые устраивают мотоциклисты и автомобилисты. Зачастую шум слышен даже в паре километров от трассы, что уж говорить про тех людей, у кого окна напрямую выходят на места проведения гонок", - отметил спикер.

Председатель Мосгордумы напомнил, что согласно санитарным нормам допустимый уровень постоянного шума составляет 55 дБ днем и 40 дБ ночью. При 100 дБ и выше человек может потерять слух вплоть до полной глухоты, а ночные гонщики на авто или мотоциклах, могут выдавать до 100 децибел и выше в момент разгона.

"Сегодня тысячи московских семей не могут спокойно уснуть, поскольку действующие федеральные административные санкции не останавливают нарушителей тишины. Штрафы минимальные и, что называется, "не бьют по кошельку". Сумма штрафа за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами и владельцами мотоциклов составляет всего 500 рублей. Его предлагается повысить до более существенных 5 тыс. рублей", - уточнил Шапошников.

Он также отметил важность предложения мэра эвакуировать на штрафстоянки мотоциклы и машины нарушителей, при этом обычным автомобилистам ничего угрожать не будет. "Кстати, законопроект частично будет решать и проблему безопасности в части исключения самого факта проведения гонок на городских дорогах, а не на специальных треках", - сказал спикер Мосгордумы.