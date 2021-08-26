Памфилова посоветовала Собчак стать наблюдателем на выборах

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова в эфире радиостанции "Комсомольская правда" посоветовала телеведущей Ксении Собчак идти в наблюдатели на выборах в сентябре, чтобы она смогла убедиться в их честности.

Ведущий передачи Александр Гамов отметил, что Собчак "на днях заранее обвинила ЦИК в подтасовке голосов и уже фактически сказала, что не верит в исход честных выборов в России".

Памфилова в свою очередь заявила, что ее "абсолютно не интересует мнение этой особы". "Пусть приходит наблюдателем и поработает хоть немножко на честность выборов и пусть сама убедится в этом", - сказала глава ЦИК.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.