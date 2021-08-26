В Крыму отменили решение пускать на линейки 1 сентября только вакцинированных родителей

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 августа. /ТАСС/. Власти Крыма отменили решение допускать в школы региона на линейки 1 сентября только родителей первоклашек по QR-коду о вакцинации от коронавируса, сообщил в четверг на своей странице в сети "ВКонтакте" глава Крыма Сергей Аксенов.

В среду министр образования, науки и молодежи республики Валентина Лаврик на совещании оперштаба региона сообщила, что 1 сентября День знаний должен пройти для всех детей, но в разобщенном формате. На линейки планировали допускать только родителей, которые представят QR-код о вакцинации.

"Принято решение об отмене требования предоставлять QR-код о вакцинации для родителей учащихся 1-х и 11-х классов при посещении школьной линейки 1 сентября", - сообщил Аксенов.

При этом глава Крыма призвал родителей строго соблюдать масочный режим. "Важно понимать, что речь идет о самом главном - здоровье и безопасности наших детей", - отметил Аксенов.