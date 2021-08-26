Младенческая смертность в Брянской области с 2015 года снизилась более чем на 50%

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Снижение показателя младенческой смертности на 53,3% отмечается в Брянской области с 2015 года. На сегодня он является самым низким среди других регионов ЦФО по итогам первого полугодия 2021 года и составляет 2,6 случая на 1 тыс. родившихся, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона по итогам рабочей встречи губернатора Александра Богомаза с вице-премьером России Татьяной Голиковой в Москве.

"В 2020 году в Брянской области родилось 9 511 детей, а за 6 месяцев 2021 года - 4 313 детей. С 2015 года в Брянской области наблюдается стойкое снижение (на 53,3%) показателя младенческой смертности. За период январь-июнь 2021 года показатель составил 2,6 на 1 000 родившихся живыми (ЦФО - 3,8; РФ - 4,3)", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что по итогам первого полугодия Брянская область имеет самый низкий показатель младенческой смертности в Центральном федеральном округе.

В начале июня Голикова заявляла, что младенческая смертность в России снизилась на 2,3% за 5 месяцев 2021 года. В течение 2020 года показатель снизился на 8,2% и составил 4,5 на 1 тыс. человек, родившихся живыми.