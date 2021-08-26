В Минобрнауки заявили о сложностях с поступлением в вузы в одну волну

МОСКВА, 26 августа. /Корр. ТАСС Кристина Марченко/. Некоторые сложности с новой системой поступления абитуриентов в вузы в одну волну вместо двух, как было ранее, есть, однако они не масштабные. По статистике, только 1% абитуриентов еще не определился с выбором учебного заведения, при этом вузы, у которых есть вакантные места, могут объявлять дополнительный набор самостоятельно, сообщил ТАСС в четверг заместитель главы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев.

Ранее "Известия" опубликовали материал, в котором говорится, что не поступившие в этом году в вузы выпускники с высокими баллами ЕГЭ собирают подписи под петицией в Минобрнауки с призывом сделать процедуру приема в высшие учебные заведения понятнее и надежнее. По их мнению, существующий порядок приема не позволяет справедливо распределить бюджетные места. Позднее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на экспертов написала, что некоторые вузы не смогли набрать необходимое количество первокурсников из-за отмены второй волны зачисления.

"По общему количеству обращений на нашу горячую линию мы видим, что их меньше, чем в прошлые годы. Но это говорит о том, что проблема есть, но не носит масштабного характера, влияющего на всю приемную кампанию, - поделился Афанасьев. - Мы прогнозируем зачислить в этом году более миллиона студентов, из них 576 тыс. на бюджет. Что касается свободных вакансий, то у нас на сегодняшний день их есть около 6 тыс., то есть менее 1% абитуриентов. Мы будем взвешивать ход приемной кампании в этом году и соответствующие выводы сделаем".

Он также отметил, что ситуация с недобором первокурсников в некоторые вузы наблюдается каждый год, поэтому называть ситуацию проблемной не стоит. При этом ранее, чтобы закрыть вакантные места, вузам приходилось просить своих учредителей объявлять дополнительный набор. Однако сегодня образовательные учреждения могут это делать самостоятельно. "У абитуриентов есть возможности поступить на бюджетные места, потому что у ряда вузов, как и в прошлые годы, остались пока незанятые вакантные бюджетные места. Таких вузов около 100, в основном это крупные региональные вузы. И даже если абитуриент ранее туда не подавал заявление, он может это сделать, в большинстве вузов срок окончания дополнительного приема - 31 августа", - пояснил Афанасьев. Он добавил, что в основном необходимое количество первокурсников не могут набрать региональные вузы, поэтому было принято решение увеличивать там число бюджетных мест. "Последние два года мы целенаправленно передавали большую часть дополнительных бюджетных мест в регионы. Особенно это важно было в условиях пандемии, когда мобильность студентов резко сократилась, и в прошлом году это себя оправдало", - сказал замглавы Минобрнауки.

Преимущества новой системы

При этом Афанасьев отметил, что у новой системы поступления в вузы в одну волну есть свои преимущества. "Две волны создавали дополнительные преимущества для абитуриентов с более высокими баллами, которые получали второй шанс. Если они не поступили в свой вуз первого выбора, они могли иметь второй шанс. В то время как у абитуриентов в регионах с меньшими баллами, но тем не менее достаточно высокими, такого второго шанса не было. Одна волна, как нам кажется, более справедлива", - поделился он.

Кроме того, такая система в будущем может подтолкнуть будущих абитуриентов более ответственно относиться к учебе, чтобы получать высокие баллы, а также взвешенно подходить к выбору учебного заведения. "Высокие баллы по ЕГЭ и по вступительным экзаменам являются предпосылкой поступления туда, куда хочется. Но вместе с тем выбор предоставлен очень большой и, конечно, здесь очень важно сознательно к этом выбору идти. Не случайно в этом году количество дней между публикацией списков и подачей согласия на зачисление равняется девяти. Это дополнительная возможность хорошо подумать, все взвесить и все-таки выбор сделать сознательно и целенаправленно. Мне кажется, что возможность выбора нужно сохранить для абитуриентов, а они научатся пользоваться этим инструментом", - отметил собеседник агентства.

"Абитуриенты имеют достаточное количество бюджетных мест, возможность свой выбор сделать, своевременно подать заявление и поступить на бюджетное место. Мне кажется, это самое главное", - заключил он.