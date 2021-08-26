Более 140 школ отремонтируют по программе капремонта в Брянской области

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Власти Брянской области планируют отремонтировать 147 образовательных учреждений в рамках госпрограммы по капитальному ремонту школ, утвержденной президентом страны Владимиром Путиным. Соответствующий перечень направлен в Министерство просвещения РФ, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона по итогам рабочей встречи губернатора Александра Богомаза с вице-премьером России Татьяной Голиковой в Москве.

"Президент страны Владимир Путин поддержал предложение партии "Единая Россия" по утверждению государственной программы по капремонту школ. Брянская область уже подготовила свои предложения в Министерство просвещения, в перечень вошли 147 объектов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы региона, капитальный ремонт начнется в 2022 году. Помимо этого, школы оснастят современным оборудованием. В текущем году за счет областного бюджета уже отремонтированы бассейны в двух школах и детском саду в Брянске, которые не эксплуатировались более 15 лет, добавили в сообщении.

"Потребность в новых учебных местах по-прежнему существует, Брянская область продолжит участие в госпрограмме по строительству новых школ. Александр Богомаз обратился к Татьяне Голиковой с просьбой включить строительство школы в микрорайоне Флотский в программу на 2022 год. Вице-премьер просьбу поддержала", - добавили в пресс-службе.

С 2016 года в Брянской области построено и введено в эксплуатацию девять школ на 4,4 тыс. ученических мест, из которых пять - на 1,8 тыс. мест в сельской местности. Также 1 сентября в поселке Навля откроется новая школа на 131 учебное место. Ранее сообщалось, что три школы суммарно на 3,6 тыс. мест построят в Брянске до 2024 года. Одну из них возведут на территории старого аэропорта в Советском районе аналогично школе, построенной в городе в 2020 году. Эта школа была названа одной из лучших в России по соотношению цены и качества в ходе визита заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина.

В среду в ходе заседания президиума Госсовета по вопросам общего образования президент РФ Владимир Путин напомнил, что в июне просил правительство совместно с регионами подготовить специальную программу капитального ремонта школ с акцентом на сельские школы, и сейчас понятны ее параметры: до конца 2026 года планируется отремонтировать более 7 300 школ, в том числе 3 тысячи - в ближайшие два года. Решено сделать эту программу комплексной, то есть включить не только ремонт, но и внутреннее оснащение и установку современного учебного оборудования.