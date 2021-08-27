Президент Аргентины пожертвует два оклада из-за скандала с вечеринкой во время карантина

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 августа. /ТАСС/. Президент Аргентины Альберто Фернандес решил явиться в суд из-за скандала с празднованием дня рождения первой леди во время карантина и предложил в качестве компенсации пожертвовать на исследовательские цели сумму, равную двум его месячным окладам. Об этом сообщила в четверг пресс-служба администрации главы государства.

"Президент Альберто Фернандес сегодня лично и без адвоката предстал перед органами правосудия, чтобы предложить в качестве возмещения возможного вреда пожертвования Институту Мальбран в размере половины зарплаты, которая будет перечисляться четыре месяца подряд", - говорится в сообщении.

Ранее в Аргентине разгорелся скандал из-за публикации фотографий, которые были сделаны 14 июля 2020 года - в день рождения первой леди Фабиолы Яньес - в президентской резиденции. На них Фернандес и Яньес в компании десяти человек отмечают праздник, несмотря на то, что в Аргентине в тот момент действовали строгие карантинные меры, введенные из-за пандемии, и были запрещены встречи в закрытых помещениях. Прокуратура Аргентины начала предварительную проверку по факту возможного нарушения закона.

После публикации фотографий президент Аргентины подтвердил, что его жена пригласила гостей на свой день рождения, и извинился за произошедшее.