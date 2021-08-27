В "Векторе" выяснили, что дельта-штамм может выживать в воде до 72 часов

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Специалисты государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" изучили сроки выживания дельта-штамма коронавируса в воде. Его жизнеспособность сохраняется до 72 часов, как и у других штаммов, сообщат в пятницу газета "Известия".

"Исследование проводилось аналогично предыдущим. Отличий в динамике инактивации в воде у варианта "дельта" не выявлено", - рассказали изданию в "Векторе".

В прошлом году ученые центра изучали жизнеспособность вируса SARS-CoV-2 в питьевой и морской воде. Тогда были получены результаты о сроках жизни коронавируса в образцах питьевой дехлорированной воды, хранящихся при температуре плюс 4 градуса в течение 1, 3, 24, 48 и 72 часов.

"В статье показано, что в образцах, имитирующих морскую воду разной солености, хранившихся в лабораторных условиях при температуре 24-28 градусов, коронавирус SARS-CoV-2 сохранял свою жизнеспособность в течение 48 часов независимо от ее солености, а в образцах питьевой дехлорированной воды - в течение 72 часов", - пояснили ученые центра "Известиям".

Также ученые рассказали, что жизнеспособность SARS-CoV-2 тем выше, чем ниже температура воды. Но срок жизни вируса более двух суток в воде не означает что купание в реке или море может стать причиной инфицирования человека. Доказательств этому по-прежнему нет, отметили в "Векторе".