В Приангарье волонтеры отловили медведя, который лишился лапы и выходил к людям за пищей

ИРКУТСК, 27 августа. /ТАСС/. Сотрудники иркутского питомника для собак К-9 отловили под Братском медведя, который лишился лапы, попав в капкан, и стал выходить к людям в поисках пищи. Об этом в пятницу сообщил ТАСС руководитель питомника Вячеслав Славин.

"Сейчас везем его в питомник, ночью поймали. Будем искать ему дом. Если у кого-то будут хорошие условия, может быть, в западных регионах, то мы его передадим, потому что у нас в питомнике и так три медведя", - сказал Славин.

Хищника поймали с помощью ловушки. Разрешение на отлов выдало областное Минприроды. Лечение медведю не требуется. По словам Славина, рана у зверя зажила.

Он считает, что медведь попал в капкан в этом сезоне, так как с тремя лапами он бы не смог выкопать себе берлогу и перезимовать. Вероятно, зверь засунул в ловушку лапу за приманкой, а вытащить не смог и, возможно, отгрыз ее, чтобы освободиться. Хищник начал выходить к людям из-за голода. Самостоятельно добыть себе пищу он теперь не в состоянии. В питомник позвонили сотрудники кафе, к которому медведь несколько раз подходил.