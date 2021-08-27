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Пандемия COVID-19

Более 6 тыс. человек прошли программы восстановления после ковида в здравницах Кубани

По словам вице-губернатора Краснодарского края, пандемия сделала оздоровительный туризм очень актуальным

КРАСНОДАР, 27 августа. /ТАСС/. Более 50 санаториев Краснодарского края предлагают программы по восстановлению после перенесенного коронавируса. На сегодня ими воспользовались уже более шести тыс. человек, сообщил ТАСС вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

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"53 кубанские здравницы сегодня предлагают программы по оздоровлению после коронавируса. На сегодняшний день уже более шести тыс. человек получили услуги санаторно-курортного лечения после COVID-19 в наших здравницах", - сказал Руппель.

Он уточнил, что пандемия сделала оздоровительный туризм очень актуальным. По информации вице-губернатора, в крае работает 200 здравниц, что составляет около 20% коечного фонда всех российских санаториев. Они реализуют более 500 программ оздоровления и лечения, охватывающих практически все известные современной медицине заболевания.

Краснодарский край является одним из основных курортных регионов России, в 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. Из-за пандемии в регионе вводили мораторий на взимание курортного сбора, который был снят 1 января 2021 года.

Теги
РоссияКраснодарский крайПандемия COVID-19
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