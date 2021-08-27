В Москве приступили к испытаниям тепловых сетей перед новым отопительным сезоном

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к температурным испытаниям тепловых сетей перед началом нового отопительного сезона. Об этом в пятницу сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Работы по подготовке тепловых сетей к новому отопительному сезону вышли на финишную прямую, в соответствии с графиком ведутся испытания сетей на максимальную температуру теплоносителя. Таким образом имитируется повышенная нагрузка в зимние пики холодов", - сказал Бирюков.

По его словам, температурные испытания проходят на более чем 8 тыс. км тепловых сетей. "Во время их проведения в магистрали подается теплоноситель с температурой до 130°С. Благодаря этому выявляются потенциально ненадежные участки, что позволяет провести ремонт до начала отопительного сезона и обеспечить безаварийную работу в осенне-зимний период", - пояснил заммэра.

Он отметил, что все мероприятия по подготовке системы теплоснабжения будут завершены к 1 сентября.

"В общей сложности подготовим более 74 тыс. объектов, в том числе свыше 34 тыс. многоквартирных домов, 8,9 тыс. объектов социальной сферы и 30,5 тыс. административных и нежилых зданий. Благодаря своевременной и качественной подготовке уже более десяти лет подряд отопительные сезоны в столице проходят без серьезных аварий и отключений", - подчеркнул Бирюков.