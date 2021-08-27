Первая газовая заправка появится на Чукотке до конца 2021 года

ТАСС, 27 августа. Первая газовая заправочная станция появится в Анадыре до конца года. Реализацию проекта осуществляет окружное предприятие ООО "Чукотснаб", сообщает пресс-служба окружного правительства в пятницу.

"Строительство газонаполнительной компрессорной станции и сопутствующих инженерных сетей уже завершено. Сейчас на объекте проводится реконструкция действующей ранее АЗС. Планируется, что многотопливная автозаправочная станция заработает в полную силу уже в декабре 2021 года. В соответствии с проектом пропускная способность объекта составляет до 150 заправок газобаллонных автомобилей в сутки, а годовой отпуск компримированного природного газа - 7,3 млн куб. м", - говорится в сообщении.

Уточняется, что топливо будет поступать с Западно-Озерного месторождения Чукотки, запасы которого составляют более 4,4 млрд куб. м.

Весной 2021 года на Чукотке завершилась газификация Анадырской ТЭЦ. Теперь оба котла станции работают на этом виде топлива, что повысило эффективность ТЭЦ и снизило негативное воздействие на окружающую среду.