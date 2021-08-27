В Китае запретили учебным заведениям отстранять от занятий невакцинированных учащихся

ПЕКИН, 27 августа. /ТАСС/. Министерство образования Китая запретило учебным заведениям отстранять невакцинированных от COVID-19 школьников и студентов от очных занятий. Об этом в пятницу на специальном брифинге заявил глава департамента санитарии спорта и художественного образования ведомства Ван Дэнфэн.

"Работу по профилактике и контролю эпидемии необходимо вести со всей строгостью. Однако также в соответствии с законодательством необходимо решительно остановить попытки установить вопрос о вакцинации учащихся и их родителей в качестве условия возвращения в учебное заведение", - указал он.

Он отметил, что вакцинация должна проводиться с согласия людей и на добровольной основе. В то же время представитель министерства указал на то, что одним из условий возвращения студентов и школьников к очным занятиям является то, что они и члены их семьи должны на протяжении по меньшей мере двух недель до начала учебного процесса не выезжать из городов, где расположены их школы и университеты.

Кроме того, школьники, студенты, а также преподаватели и другие сотрудники учебных заведений перед началом занятий должны предъявить отрицательный тест на нуклеиновые кислоты коронавируса, сданный за 48 часов до прибытия в кампус.