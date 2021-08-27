В Москве число исследований для подбора терапии онкобольным возросло в 1,5 раза

МОСКВА, 27 августа./ТАСС/. Количество исследований для подбора таргетной и иммунной терапии онкобольным возросло в 1,5 раза. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"В Москве стали быстрее и качественнее проводить диагностику пациентам с онкологическими заболеваниями. В прошлом году в столице реорганизовали и переоборудовали патоморфологические лаборатории - в результате возможности проводить исследования для постановки диагноза и подбора тактики лечения выросли в 1,5 раза", - говорится в сообщении.

По словам заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой, в Москве уделяют особое внимание доступности всех передовых видов лабораторных исследований для диагностики онкологических заболеваний и подбору высокоэффективных методов лечения.

"В результате переоснащения патоморфологических отделений московских клиник у нас появилась возможность организовать работу по самым современным стандартам, сократить сроки проведения исследований и значительно повысить эффективность диагностики и последующего лечения онкологических заболеваний, в том числе с использованием таргетных и иммунных препаратов", - сказала Ракова, чьи слова приводятся в сообщении.

По ее словам, за первые шесть месяцев этого года в Москве провели 643 тыс. гистологических, более 9,7 тыс. молекулярно-генетических и почти 97 тыс. иммуногистохимических исследований злокачественных опухолей.

"Это позволяет подбирать наиболее эффективную тактику лечения с использованием самых современных лекарственных средств. Таким образом, для пациентов с онкозаболеваниями высокоэффективная диагностика стала проводиться гораздо быстрее и качественнее", - сказала Ракова.

О стандарте

Новый стандарт онкологической помощи утвердили в Москве в конце 2019-го. В течение прошлого года его основные положения внедрили в практику. На базе крупнейших городских стационаров организовали шесть многопрофильных онкологических центров - они появились в больнице № 57 имени Д. Д. Плетнева, клиническом центре имени А. С. Логинова, больнице № 62, больнице имени С. П. Боткина, больнице № 40 и больнице № 1. В каждый из них могут обращаться жители одного или двух округов Москвы.