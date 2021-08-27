Минздрав сообщил, что Якутия обеспечена необходимым числом коек для пациентов с ковидом

ТАСС, 27 августа. Якутия на сегодняшний день полностью обеспечена необходимым коечным фондом для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, реанимационным оборудованием и кислородной поддержкой. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ со ссылкой на врача-методиста отдела организационно-методического управления и анализа оказания медицинской помощи Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Михаила Турлая.

19 августа в пресс-службе Минздрава сообщали, что специалисты министерства прибыли в регион для помощи в борьбе с пандемией, где обстановка дополнительно осложнялась задымленностью из-за лесных пожаров.

"На данный момент в республике полностью обеспечена потребность в койках, в том числе реанимационных, в необходимом объеме имеется кислородная поддержка, а также реанимационное оборудование. Все медицинские организации имеют полную и своевременную лабораторную поддержку. Лечение пациентов с коронавирусной инфекцией проводится своевременно и в соответствии с актуальной версией методических рекомендаций", - приводятся в сообщении слова Турлая.

Он отметил, что больше всего медиков в Якутии беспокоило, как в условиях задымления из-за лесных пожаров организовать помощь населению в случае долгосрочных последствий для здоровья у людей с неинфекционными заболеваниями и у детей. По его словам, на данный момент медики готовы к оказанию помощи в случае появления долгосрочных последствий для здоровья населения. Кроме того, в медорганизациях проводится диспансеризация огнеборцам, дополнительные профилактические осмотры смогут пройти около 600 человек, задействованных в ликвидации лесных пожаров, уточнил Турлай.

Помощь на месте

По данным Минздрава РФ, специалисты министерства за время визита проконсультировали более 500 пациентов, посетили восемь медицинских организаций, которые принимают основное участие в борьбе с коронавирусом, принимали участие в заседаниях научных обществ. "На момент нашего визита в реанимации детей с COVID-19 не было, и само отделение было заполнено только наполовину. В основном это пациенты с легким и среднетяжелым течением болезни. Вместе с тем число госпитализаций детей выросло в последнее время. Однако специалисты не связывают это с лесными пожарами. Катаклизмы не осложнили эпидемиологическую обстановку на территории республики. В частности, на фоне пожаров не отмечено обострений хронических респираторных заболеваний у населения", - рассказал врач-педиатр Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава России Владислав Черников, слова которого приводит пресс-служба.

Он добавил, что качество оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом в Якутии в нынешней ситуации не пострадало. "Есть все препараты, которые нужны пациентам, есть качественное диагностическое оборудование. Кроме того, в полной мере обеспечены средствами индивидуальной защиты сами медики", - заключил он.