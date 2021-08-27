Кабмин выделил более 1,9 млн рублей на ремонт Ульяновской областной детской больницы

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить более 1,9 млн рублей на капитальный ремонт Ульяновской областной детской больницы имени Ю. Ф. Горячева, сообщает пресс-служба правительства.

"Федеральный центр поможет Ульяновской областной детской больнице имени Горячева начать капитальный ремонт приемного отделения. На разработку проектной документации будет направлено более 1,9 млн рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Министерству здравоохранения поручено в течение 30 дней заключить все необходимые соглашения с региональными властями и затем проконтролировать расходование средств.

Решение было принято по итогам рабочей поездки премьера в этот регион, которая состоялась 3 июня. "О необходимости ремонта в устаревшем здании, где сейчас располагается приемное отделение, Михаилу Мишустину сообщили врачи, работающие в этой больнице", - отметили в пресс-службе.

Ранее более 200 млн рублей из резервного фонда кабмина было направлено на обеспечение этого медучреждения оборудованием, в том числе цифровым рентгеном, аппаратом УЗИ и эндоскопическими стойками.