Абрамченко заявила, что проблемы экологии в Сибири необходимо решать ускоренными темпами

ОМСК, 27 августа. /ТАСС/. Вопросы экологии входят в тройку наиболее острых вопросов для жителей Сибирского федерального округа (СФО). Как сообщила в пятницу на совещании по вопросу социально-экономического развития субъектов СФО вице-премьер РФ, куратор округа и нацпроекта "Экология" Виктория Абрамченко, поэтому экологические проблемы в Сибири необходимо решать ускоренными темпами.

"Вопросы экологии для сибиряков входят в тройку наиболее острых вопросов. <...> Все эти задачи будем решать, и желательно в ускоренном режиме", - заявила Абрамченко.

По ее словам, для жителей Сибири реализация задачи, поставленной нацпроектом "Экология", - создание комфортной и безопасной городской среды является одним из приоритетов.

Она пояснила, что для Омска и Красноярска основной проблемой является чистый воздух, для Иркутска - проблема накопленного вреда окружающей среде и большие промышленные предприятия, которые не были выведены из эксплуатации, а также сохранения озера Байкал. "Для ряда других регионов проблемой является ликвидация свалок в городах - это 191 свалка", - отметил вице-премьер.