В Хабаровском крае на повышение безопасности в школах и детсадах направят 100 млн рублей

ХАБАРОВСК, 27 августа. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае направят порядка 100 млн рублей на повышение безопасности в школах и детских садах в будущем году. Об этом ТАСС сообщил начальник управления инфраструктуры, имущественного комплекса и информатизации образования министерства образования и науки региона Виталий Бруцкий.

"До конца 2021 года мероприятия по повышению уровня обеспеченности элементами систем безопасности будут реализованы на семи муниципальных и 12 краевых объектах образования на сумму 27,9 млн рублей из краевого бюджета. На 2022 год объем субсидии будет увеличен до 100 млн рублей", - сказал Бруцкий.

Край помогает муниципалитетам в оборудовании школ и садов различными системами безопасности субсидиями. Средства идут на установку систем видеонаблюдения, контроля управления доступом, сигнализаций, металлоискателей, ограждений. В прошлом году на выполнение антитеррористических требований в 17 объектах образования направили 24,3 млн рублей.

Сейчас, по словам Бруцкого, кнопки тревожной сигнализации, а также физическая охрана есть во всех 743 школах и детсадах, 26 охраняются квалифицированными сотрудниками. Системами наблюдения оборудованы более 93% организаций, системами контроля управления доступом - 33%, металлоискателями - почти 40%, охранной сигнализацией - свыше 21%, ограждения есть практически во всех школах и детсадах. На модернизацию существующих и установку недостающих систем безопасности необходимо в общей сложности более 2,5 млрд рублей.

В преддверии нового учебного года в школах и садах проверили знания сотрудников охраны по действиям в случае проноса холодного и огнестрельного оружия. Были также проведены инструктажи по пожарной и антитеррористической защищенности, проверены эвакуационные пути, работоспособность систем связи и оповещения, наличие первичных средств пожаротушения.

"В первые дни нового учебного года с детьми проведут занятия по темам безопасного поведения при угрозах, в том числе при пожаре, чрезвычайных ситуациях, террористической угрозе и поведению у водоемов. Полученные теоретические знания ребята закрепят на практических тренировках по эвакуации в безопасные места", - сказал Бруцкий.

Школы и сады в регионе будут работать в очном режиме. Линейки 1 сентября в школах проведут очно, но отдельно для каждого класса.