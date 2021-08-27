Глава ФССП признателен Госдуме VII созыва за работу по развитию службы приставов

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов отмечает значительный вклад депутатов Госдумы седьмого созыва в развитие службы приставов. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

"Мы благодарны за ту напряженную и кропотливую работу, которая проводится обеими палатами Федерального собрания, администрацией президента РФ, правительством Российской Федерации, Советом Безопасности, Министерством юстиции и другими государственными органами. Именно благодаря этому принимаются законопроекты, позволяющие устранять имеющиеся проблемы, улучшать нашу работу и условия труда большого коллектива службы", - отметил главный судебный пристав России. Он напомнил, что с 2017 года по июнь 2021 года принято порядка 80 федеральных законов, затрагивающих сферу деятельности судебных приставов.

Новый вид службы

Наиболее значимым, напомнил Аристов, стал закон "О службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации", благодаря которому ФССП стала единственным органом в системе государственной службы, который перешел из гражданского статуса в правоохранительный блок, став неотъемлемой составляющей системы правоохранительных органов. "Качественно изменился порядок поступления на службу, установлены повышенные требования к сотрудникам, существенно повышен уровень их социальной защищенности", - подчеркнул глава ФССП. Работа над законом шла в соответствии с поручением президента и при непосредственной поддержке обеих палат Федерального собрания. В Совете Федерации была создана рабочая группа по подготовке законодательных предложений по повышению статуса судебных приставов и совершенствованию системы принудительного исполнения.

"После перехода существенно возросли денежное содержание сотрудников органов принудительного исполнения и объем их социальных гарантий. С 2020 года для сотрудников предусмотрены такие дополнительные социальные гарантии, как оплата стоимости проезда к месту проведения основного отпуска в пределах Российской Федерации и обратно для лиц, проходящих службу в отдаленных местностях, денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений, пенсионное и медицинское обеспечение", - отметил Аристов. Немаловажным он назвал и то, что в условиях пандемии после перехода на новый вид службы приставы централизованно получают медицинскую помощь в организациях, подведомственных Федеральному медико-биологическому агентству, а также в иных организациях государственной или муниципальной системы здравоохранения, с которыми заключены договоры.

Улучшаются и жилищные условия сотрудников службы - с июня прошлого года впервые более 20% нуждающихся сотрудников получили единовременную социальную выплату на приобретение или строительство жилья.

Защита прав граждан от частных взыскателей

Директор ФССП отметил и принятый в июне этого года закон, который наделил приставов полномочиями противодействовать нарушениям требований законодательства при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности с граждан не только со стороны коллекторов, но и со стороны представителей кредитных и микрофинансовых организаций.

Защита социально уязвимых граждан

Аристов особо выделил и продолжавшуюся в условиях пандемии совместную работу с парламентариями по защите социальных прав граждан и корректировке законодательства для ответа на социальные запросы людей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации.

"Ко мне не раз обращались пожилые люди, мамы, воспитывающие в одиночку детей, по тем или иным причинам попавшие в категорию должников, с проблемами ареста и обращения взыскания на пособия и выплаты, которые предоставляются в качестве материальной поддержки от государства", - отметил он. По его убеждению, принципиально важное значение имеет принятый закон, предусматривающий исключение возможности обращения взыскания на выплаты социального характера.

"Долгожданным событием в сфере поддержки граждан также стало принятие закона, который обеспечивает сохранение прожиточного минимума при обращении взыскания на денежные средства должника. Я думаю, этим элементом защиты воспользуются многие граждане нашей страны, оказавшиеся в сложной ситуации", - подчеркнул он.

Защита детей

Отдельной категорией, по его словам, стали законы, направленные на поддержку детей. "За период работы Госдумы седьмого созыва приняты законы, благодаря которым несовершеннолетние дети получили право на выплату им пенсии по потере кормильца в тех случаях, когда один из родителей, обязанный к уплате алиментов, признан безвестно отсутствующим, - отметил он. - Кроме того, сотрудники ФССП получили право задерживать неплательщиков алиментов для применения к ним мер административной ответственности".

Также при безусловной поддержке депутатов Госдумы и сенаторов состоялись законы, позволившие сделать работу органов принудительного исполнения более прозрачной и открытой для людей - вместо многочасовых очередей на прием к приставам у граждан появилась возможность подавать заявления и жалобы через Единый портал госуслуг. А вся информация по исполнительному производству может быть получена в личном кабинете в течение трех секунд.

Идентификация должников

Глава ФССП выразил надежду, что парламентарии очередного созыва завершат работу, начатую их предшественниками. "С учетом сегодняшних реалий острых вопросов становится все больше, их нужно решать как можно быстрее, и мы рассчитываем на активность депутатов Госдумы в законотворческой работе", - подчеркнул он. Он напомнил, что на рассмотрении в Госдуме находится ряд важных для службы приставов законопроектов, в их числе законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях цифровой трансформации принудительного исполнения исполнительных документов", предусматривающий обязательное указание паспортных данных либо СНИЛС в поступающих на исполнение приставам документах. "В настоящее время почти половина исполнительных документов, поступающих в ФССП России, не содержит однозначного уникального идентификатора должника. В документах могут указываться только фамилия, имя, без указания паспортных данных, СНИЛС и других идентификаторов, - пояснил он. - Таким образом, еще на стадии вынесения решения суда или уполномоченного органа решение принимается в отношении неустановленного лица без однозначной идентификации". Это, по его словам, создает предпосылки для появления "двойников" должников, имеющих сходные имена и фамилии и, как следствие, ограничение прав добросовестных граждан. "Конечно, мы ожидаем принятия этого закона - он нужен не только нам, а всем гражданам нашей страны", - подчеркнул Аристов.

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