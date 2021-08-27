Жители Москвы стали чаще записываться к врачам поликлиник онлайн

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Онлайн-запись на прием к врачам поликлиник стала наиболее востребована в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Онлайн-запись к врачу стала самым востребованным общедоступным сервисом в ходе реализации проекта по созданию ЕМИАС. А когда для этого появились мобильные приложения, то многие жители столицы стали выбирать время и день визита к врачу с помощью мобильных устройств. Так, за период с января по август прошлого года доля записей через интернет составляла 53% от общего числа, в этом году показатель составляет 75%. Такой рост говорит о том, что внедрение современных информационных технологий в столичном здравоохранении действительно приносит пользу москвичам", - приводятся в сообщении слова пресс-службы комплекса социального развития Москвы.

За последние пять лет количество пользователей, которые записываются к врачу онлайн, ежегодно увеличивается на 10 и более процентов. Например, в 2013 году доля онлайн-записи составляла всего 7%. Чаще всего москвичи пользуются мобильными приложениями "ЕМИАС.Инфо", "Госуслуги Москвы", а также порталами mos.ru и "ЕМИАС.Инфо".