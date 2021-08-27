Алтайские депутаты предложили ужесточить ответственность для владельцев аттракционов

БАРНАУЛ, 27 августа. /ТАСС/. Депутаты Алтайского краевого законодательного собрания разработали законодательную инициативу о введении ответственности для владельцев батутов после резонансного ЧП на аттракционе с двумя пострадавшими детьми, сообщил журналистам в рамках очередной сессии регионального парламента председатель комитета по правовой политике Денис Голобородько.

30 мая в Барнауле на территории ТЦ "Район" произошел инцидент с опрокидыванием батута, в результате которого были серьезно травмированы две девочки.

"Несчастный случай, когда дети пострадали на батуте, заставил нас обратиться к теме регулирования правоотношений в этой сфере. Оказалось, вопрос эксплуатации оборудования не урегулирован на федеральном уровне. Многие предприниматели выходят на рынок самостоятельно, не регистрируются, устанавливают конструкции, батуты, оборудование, что и ведет к травматизму. До десяти таких случаев в год происходит на оборудовании подобном (в крае - прим. ТАСС). Мы выработали предложения на федеральный уровень для регулирования вопроса в органах исполнительной власти. Должен быть контрольно-надзорный орган, который занимается этой темой более тщательно, должна быть урегулирована ответственность", - сказал Голобородько.

Он уточнил, что в настоящее время эти вопросы курирует Ростехнадзор, для которого аттракционы не являются профильной деятельностью.

"Мы решили четко установить ответственность за нарушение правил эксплуатации аттракционов и ответственность за нарушение правил регистрации. Для этого нужно будет внести дополнительную статью в КоАП РФ, чтобы регулировать правоотношения. Законом предусмотрены штрафы за нарушения при эксплуатации для индивидуальных предпринимателей от 3 тыс. рублей, до 100 тыс. рублей для юрлиц", - подчеркнул Голобородько.

Он уточнил, что в крае насчитывается порядка 100 организаций, оказывающих услуги аттракционов, в том числе батутов. Законодательная инициатива рассмотрена и принята на заседании регионального парламента, и теперь будет направлена в Госдуму.