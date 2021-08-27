День народов Среднего Урала пройдет в формате телемарафона

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. День народов Среднего Урала пройдет в Свердловской области из-за ситуации с пандемией коронавируса этом году онлайн - в формате телемарафона. Праздник состоится 5 сентября, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Праздник День народов Среднего Урала был учрежден в 2002 году указом губернатора Свердловской области в знак признания огромной роли, которую сыграли в становлении и развитии региона представители всех 160 народов, проживающих в области. Ежегодно он проводился в формате массовых гуляний с концертами, работой национальных подворий и интерактивных площадок.

"День народов Среднего Урала в 2021 году состоится онлайн - в формате праздничного телемарафона на "Областном телевидении". <…> В связи с эпидемиологической ситуацией в регионе второй год подряд День народов Урала проведут в онлайн-формате", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к празднику национальные организации готовят видеоматериалы о культуре, кухне, традициях и обычаях народов, о людях, проживающих на территории Свердловской области, а также поздравления от руководителей национально-культурных объединений.

"Мероприятия, посвященные празднику, пройдут во всех муниципальных образованиях: в библиотеках, домах культуры, на открытых площадках, а также в режиме онлайн", - добавили в департаменте.

По данным региональных властей, Свердловская область стала одним из первых регионов России, создавших такой культурный проект в области национальной политики.