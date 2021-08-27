Фальков: вузы не могут не допустить к занятиям не привитых от COVID-19 студентов

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Российские высшие учебные заведения не могут не допустить к занятиям не привитых от коронавирусной инфекции учащихся. При этом для всех студентов должна проводиться широкая разъяснительная работа относительно вакцинации, заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

"Мы провели широкую разъяснительную работу с вузами, и я еще раз хочу сказать: независимо от того, вакцинированы студенты или нет, они имеют право на равный доступ к инфраструктуре в широком смысле этого слова. Но мы рекомендовали вузам при этом вести широкую разъяснительную работу, с тем чтобы студенты знали обо всех преимуществах вакцинирования", - сказал он в интервью телеканалу РБК.

По словам министра, изначально превратное толкование рекомендаций Минобрнауки возникло из-за одной нормы. "Давайте вернемся к тем знаменитым рекомендациям. Из них не следовало, и уж тем более в них не было прямо написано, что непривитые студенты не допускаются в общежития либо на занятия. Там была одна норма, касающаяся раздельной сдачи экзаменов, но она была написана в начале июля и во многом обусловлена той ситуацией, в которой московские вузы находились тогда. Вы помните, в начале июля был рост очень большой заболеваемости, и тогда это было оправданно. И эта норма перекочевала в рекомендации, поэтому она, может быть, вызвала какое-то превратное истолкование - в том числе и по отношению к другим советам, которые были даны", - пояснил он.

Ранее Минобрнауки РФ утвердило рекомендации подведомственным вузам, в которых допускался перевод студентов, не прошедших вакцинацию от коронавируса, на удаленное обучение. В министерстве также посчитали целесообразным требовать справки о вакцинации, перенесенной болезни или медицинском отводе при заселении в общежитие, проводить для тех, кто не привился, отдельные экзамены, а также организовать вакцинацию иностранных студентов за счет учебного заведения. Позднее сообщалось, что планируется организовать дополнительные обсуждения данных рекомендаций.