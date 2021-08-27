Инвестиции в возрождаемый в Туве курорт составят 1,5 млрд рублей

ТАСС, 27 августа. Инвестиции в возрождение известного тувинского курорта "Чедер", восстановление которого входит в индивидуальную программу социально-экономического развития Тувы до 2024 года (ИПСЭР), составят 1,5 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил гендиректор ООО "Здравница Чедер" Владимир Монгуш.

Курорт на минеральном озере Чедер существовал с 1932 года, там проводилось лечение с помощью сероводородной грязи. Однако в 2013 году предприятие было признано банкротом и с 2014 года прекратило работу. Сейчас в Туве не хватает санаторно-курортных комплексов. В прошлом году началось восстановления курорта.

"Государство выделило в рамках ИПСЭР 806 млн рублей. А от нас, инвесторов, мы вкладываем 690 млн рублей. Суммарно получается 1,5 миллиарда", - сказал Монгуш.

Прием отдыхающих планируется уже в 2022 году. Пропускная возможность курорта составит 8,5 тыс. человек в год, тогда как до закрытия там отдыхали ежегодно 3,5-4 тыс. человек. На "Чедере" планируется также постковидная реабилитация.

Сейчас жители Тувы за курортными услугами выезжают за пределы республики, лишь небольшое количество отдыхает на расположенном в труднодоступной таежной местности курорте "Уш-Белдир".