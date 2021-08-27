Фальков: "Программа-2030" призвана превратить вузы в исследовательские организации

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Программа поддержки российских университетов "Приоритет-2030", запущенная в этом году, предполагает изменение модели вузов, при которой они также становятся исследовательскими организациями. Об этом в пятницу сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в интервью телеканалу РБК.

"Программа предполагает изменение модели российских университетов, потому что многие из них из организаций, где готовят просто кадры, должны перейти в подлинное университетское бытие, быть еще и исследовательскими организациями, там, где появляются новые знания, новые технологии и это знание может стать продуктом на рынке", - сказал Фальков.

По его словам, "Приоритет-2030" - это принципиально важная программа, она соответствует запросам и абитуриентов, и регионов, и бизнеса. В частности, как сообщил министр, российские университеты недостаточно плотно, недостаточно эффективно сегодня сотрудничают с бизнесом.

"Бизнес, как правило, говорит: "Нам нужна понятная программа развития университета и желательно длинная повестка". Сегодня, когда мы программу сверстали на 10 лет, многие университеты не имели такого видения на 10 лет вперед, что они хотят, то они определились с приоритетами, они провели серьезные переговоры с бизнесом. И сейчас каждый год они будут специальной комиссии рассказывать о своих достижениях, и это станет публичным", - добавил министр.

Минобрнауки РФ объявило о запуске программы "Приоритет-2030" 24 июня, она направлена на повышение конкурентоспособности России в области образования, науки и технологий. Предполагаемый срок реализации программы - 10 лет, она будет проходить в два этапа: 2021-2025 и 2025-2030 годы. Ожидается, что в программе примут участие не менее 100 университетов, которые ежегодно смогут рассчитывать на базовый грант не менее чем в 100 млн рублей и спецгрант, размер которого устанавливает специальная комиссия.