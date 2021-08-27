В Сочи оптимизируют дорожное движение, чтобы снизить заторы из-за уезжающих с курорта

СОЧИ, 27 августа. /ТАСС/. Власти Сочи намерены оптимизировать дорожное движение, чтобы разгрузить трафик в местах, где собираются автомобильные пробки из-за массового отъезда отдыхающих. Об этом сообщил глава города Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

"Сейчас в преддверии 1 сентября начинается массовый отток туристов в направлении аэропорта и ж/д вокзалов. Покидают курорт граждане на личном автотранспорте. Чтобы снизить нагрузку на дорожную сеть, мы рассмотрели оперативные варианты решения проблем, не требующие больших затрат и времени: где-то следует изменить работу светофора или чуть дальше перенести остановочный павильон", - написал мэр.

Решения приняты исходя из предложений жителей районов, где заторовая ситуация наиболее острая. Помимо оптимизации режима работы светофоров, власти привлекут сотрудников ГИБДД, которые будут устранять несанкционированные парковки.

"На некоторых участках требуются кардинальные изменения и реконструкция дорог. В настоящее время прорабатывается возможность строительства альтернативных выездов, разгонных полос, обустройство подземных или надземных пешеходных переходов на участках, где наиболее затруднено дорожное движение", - добавил Копайгородский.

Ранее сообщалось о том, что власти намерены построить третий объезд Сочи, чтобы разгрузить наиболее проблемные участки дорог. Одна из таких - дорога между центром Сочи и Адлерским районом, где люди стоят в пробках по несколько часов. Наиболее высокая загрузка происходит в период высокого туристического сезона, когда отдыхающие приезжают на личном транспорте.