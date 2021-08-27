Куратор СФО Абрамченко назвала четыре ключевые цели на посту

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Вице-премьер РФ и куратор Сибирского федерального округа (СФО) Виктория Абрамченко провела первое совещание с сибирскими регионами по социально-экономическому развитию. Ключевыми задачами в рамках кураторства она назвала рост выпуска товаров, доходов населения, инвестиций и численности занятых, сообщает ее пресс-служба.

"Особое внимание в рамках кураторства буду уделять следующим ключевым целям социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и федеральных округов: рост выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности по субъектам Российской Федерации, рост доходов населения, рост объема инвестиций в основной капитал, рост численности занятых", - приводятся в сообщении ее слова.

Абрамченко поручила регионам ускорить работу по уже существующим мерам поддержки.

"Для регионов СФО на инфраструктурные бюджетные кредиты выделяется более 51 млрд рублей до 2024 г. Прошу регионы ускориться и до 1 октября 2021 года представить в Минстрой заявки на предоставление этой новой меры поддержки", - сообщила она.

Кроме того, вице-премьер поручила регионам представить до пяти самых острых вопросов, которые тормозят развитие территории, к 1 октября. "Вот также я прошу до 1 октября до пяти наиболее острых вопросов, которые тормозят социально-экономическое развитие каждого субъекта, представить. С обоснованием и предложениями по их решению", - сказала Абрамченко.

Инфраструктурные кредиты

Абрамченко также сообщила, что регионы СФО выбрали проекты только для 24% средств инфраструктурных кредитов.

В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что регионы получат инфраструктурные кредиты по сниженной ставке сроком на 15 лет. Такой поддержкой смогут воспользоваться субъекты со взвешенной финансовой политикой: чем меньше долгов было у региона, тем больше он сможет получить инфраструктурных кредитов.

"Сейчас заложено на реализацию инвестиционных проектов под конкретными проектами только 24% всей суммы. До 1 декабря 2021 года регионам необходимо определиться с инвестиционными проектами, которые могут быть реализованы в каждом субъекте", - сообщила вице-премьер на совещании с главами субъектов СФО, чьи слова приводятся в сообщении.

Она отметила, что объем государственного долга субъектов СФО составляется 157 млрд рублей, и на сегодняшний день воспользоваться механизмом реструктуризации долга могут все субъекты, входящие в состав округа. Общий объем высвобождаемых средств составляет порядка 95,3 млрд рублей.